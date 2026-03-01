東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われた。大迫傑（リーニン）、鈴木健吾（横浜市陸協）の新旧日本記録保持者対決などに注目が集まった42.195キロ。名ペースメーカーを発見した視聴者からは様々な声が上がった。ド派手なオレンジのユニホームを着たランナーが視聴者の視線を奪った。正体は、中央大時代に箱根駅伝で活躍し、40歳の今も現役の上野裕一郎だ。第2集団のペースメーカーと