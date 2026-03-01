元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では２月２８日に「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」で侍ジャパンが中日に７―３で逃げ切り、２連勝を飾ったことを報じた。中畑氏は「水を差すようで嫌なんですけど、投手陣にいつものシーズン中の勢いがないんです」と指摘した。さらに「ちょっと打たれすぎてるっていうのかな。昨日