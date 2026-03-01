ドジャース・山本由伸（27）が28日にも日本への帰国の途に就き、登板が予定されるWBC1次ラウンド初戦の台湾戦に備える。【もっと読む】“30万着サバいて60億円”…侍Jがソロバンはじくレプリカユニホームのバカ儲け山本は昨季のワールドシリーズ（WS）第6、7戦に中0日でマウンドに上がり、球団史上初のWS連覇に導いてMVPに選出された。獅子奮迅の活躍で肩、肘を酷使しただけに当初、WBCへの出場は厳しいと見られていたが、同僚