【スポーツ時々放談】【時々放談】錦織圭の復活が見えてこない背景 会場どころかプレスルームの雰囲気まで異常に暗い今年も総勢7万人が参加した香港マラソン（1月18日開催）は、地元居住者限定のボーナスで知られていた。3時間（女子は3時間半）を切った全員に1万香港ドル、約20万円！ところが、昨年から1000香港ドルに減額され、代わって、男子は大会記録（2時間9分20秒）を破った全員に1万2000米ドル（約187万円）、サブテ