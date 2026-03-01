【今週グサッときた名言珍言】お笑いと演劇の「世界を変える」蓮見翔のバランス感覚「演じていったら、自分の父親そっくりでした」（竹内涼真／TBS系「日曜日の初耳学」2月15日放送）◇◇◇昨年放送されたドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）で亭主関白気質の「ザ・昭和男」を演じ、“勝男”ブームを巻き起こした竹内涼真（32）。誰もがハマり役だと評したが、本人も脚本を読んだ時に「あ、これは自分