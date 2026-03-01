トランプ米大統領が28日、米国とイスラエルの空爆によりイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにした。トランプ大統領はこの日自身の交流サイト（SNS）への投稿で、「歴史上最も邪悪な人物の1人であるハメネイが死亡した。これはイラン国民だけでなく多くの国の人々にとって、ハメネイと彼の血に飢えた凶悪犯集団により殺害されたり傷つけられたりした人々にとっての正義」と話した。トランプ大統領は続けて「ハメネイは