現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響を呼んでいる『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）。1日放送の第24話では、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）がCODEに敗北。そして、第1話の病院のベッドで目覚めるという、まさかの“夢オチ”的な展開で、これまでの出来事がすべて夢だったという、夢の仮面ライダーであるゼッツでしか実現できない展開となった。【写真】仮面ライダーゼッツがカッコいい