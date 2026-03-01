小笠原海運は、「TRY AND GO！弾丸船旅0泊3日小笠原ツアー」を販売する。東京発着で父島に立ち寄り、現地に約4時間滞在する。島内観光はガイドが同行し、宮之浜や初音浦展望台などを巡る。5月8日午前11時に出発し、10日午後3時半に帰着する。「おがさわら丸」の特2等寝台利用で、料金は大人75,000円、子ども40,000円。旅行代金には運賃の往復分、燃料調整金、島内観光、2日目の昼食代、消費税を含む。希望者は等級アップも選べる。