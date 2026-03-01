17歳で引退したが現役に復帰、女子フィギュアスケートで金メダルを獲得したアリサ・リウ。「中国に39枚のメダルをもたらした」と豪語する女子フリースタイルスキーのアイリーン・グー……ミラノ・コルティナ冬季五輪でメダルを取った二人の「華人ヒロイン」には、中国・米国・お金・国籍・家族というそれぞれの事情が絡み合っていた。（フリーランスライターふるまいよしこ）「りくりゅう」の金メダルで盛り上がった冬の祭典2