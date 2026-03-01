瀬戸内の海を襲ったカキの大量死で、生産者たちは未曽有の危機に直面しています。来シーズンの出荷に不安が残る中、大量死に向き合う生産者たちの姿を取材しました。 広島県内有数のカキの産地・呉市阿賀地区は、県内でも大量死の被害がとりわけ深刻な場所のひとつと言われています。祖父の代から家族でカキ養殖を続けている北川哲也さんは、自然の厳しさに直面しています。 ■北川哲也さん｢（死んだのは）９割何分