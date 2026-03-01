ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプでメダル3つを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が3月1日、経由地のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで足止めされていることを明かした。米国とイスラエルのイラン攻撃の影響によるもので、自身のSNSに「飛行機飛びません」などとつづった。二階堂はW杯バートミッテルンドルフ大会（オーストリア）で五輪後初戦を迎える予定だったが、日本出国時に航空機トラブルな