ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が2月28日、自身のインスタグラムを更新し、1日の「三浦国際市民マラソン」（神奈川・三浦海岸発着）に出場することを明かした。「明日、3月1日は『第41回三浦国際市民マラソン』走ります！！アンバサダーとして皆さんと一緒に、楽しみながら自己ベスト更新も目指します！！」と報告。ウエルカムパーティーであいさつする自身の写