女優の森高愛（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。大親友の人気女優との温泉旅行ショットを披露した。「温泉浸かってぬくぬくしたところ、ちょっとお散歩してみようよ！と唐突に外に出てみたら、素敵な空間が広がってた」とつづり、大親友で女優の小芝風花との温泉街での浴衣姿のツーショットをアップした。「余白のある旅行も素敵だよねまたひとつ大人になりました」とつづった。小芝も森高との旅の模様を投稿。