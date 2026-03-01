イラン情勢をめぐり、日本時間けさ、G7外相の電話会合が行われ、茂木外相は「イランによる核兵器開発は決して許されない」とする日本の立場を説明しました。G7外相による会合は、日本時間1日午前7時から約30分間行われました。会合では、イラン情勢についての情報共有を行い、アメリカから、最新の動向や今後の見通しについて説明があったということです。茂木外相は、「イランによる核兵器開発は決して許されず、アメリカによる対