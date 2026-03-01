◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール4日目練習試合巨人4-2サムスン（28日、沖縄・那覇）今季、実戦での初登板となった巨人の戸郷翔征投手。初回、サムスンの打者相手にセンターフライ、ライトフライ、そして、まっすぐでの見逃し三振と上々の投球を見せました。1イニングでの交代となりましたが、阿部慎之助監督からは「キャンプに入ってから一番いい顔していた」と満足いくできだったよう。腕を少し下げるというフォーム