40代でパートを続けていると、「このままで老後は大丈夫？」「今から正社員は無理？」と不安になる人は多いでしょう。正社員になったほうがいいかは、家計だけでなく、体力・家庭状況・働き方の希望で判断が分かれます。 本記事では、女性40代の正社員率などの最新データをふまえつつ、正社員に切り替えるべきか判断するポイントと、いきなり正社員が不安な場合の選択肢について説明します。 女性40代の