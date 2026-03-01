三井不動産レジデンシャルは2月24日、千葉市「幕張ベイパーク」において、他6社と共に推進する分譲住宅事業「幕張ベイパーク ライズゲートタワー」を竣工した。2月25日より引渡しを開始した。幕張ベイパーク ライズゲートタワー外観同物件は、地上38階・全768戸の超高層免震マンション。幕張ベイパークは10年かけて約5,000戸を整備する街開発の第5弾であり、今回竣工した「幕張ベイパーク ライズゲートタワー」はプロジェクト第5