2月28日に始まった米国とイスラエルによる対イラン大規模攻撃で、イランの防空網がほぼ抵抗を示さず、早期に無力化されたことが、欧米主要メディアや軍事専門家の分析で明らかになった。最大の要因は、電子戦（EW）による指揮通信網の制圧とされ、同様の構造を持つ北朝鮮防空体制の脆弱性にも改めて注目が集まっている。欧米メディアによると、攻撃初動で米軍は電子妨害機やサイバー戦部隊を投入し、イランの防空指揮網とレーダー