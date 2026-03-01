侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手が１日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、前回大会の準決勝メキシコ戦で勝利して歓喜に沸く瞬間の自身らの写真を投稿し、「おはようございます」の文言と太陽の絵文字を添えた。村上は、オープン戦４試合で１３打数５安打の打率３割８分５厘。２６日（日本時間２７日）には、初のメジャーキャンプの疲労を考慮してドジャースとのオープン戦の出場を回避し、「（疲労