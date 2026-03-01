「子育てにAIを使う」ーー。便利そうだけれど、実際はどうなの？ と、今もなお賛否両論があるテーマです。そんな中、AIを暮らしに取り入れて日々の余白を増やしてきた宮崎真理さんによるAI活用ガイドが3月1日に発売されます。書名は『AI×家事毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』。男子3兄弟を育てる理系ママであり、元技術職の視点で1000日間AIを使い倒してきた宮崎さんが、本当に使えた6