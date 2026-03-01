東京23区を中心に地価上昇が続くなか、通勤先が東京都心の人のなかには「いったいどこに住めばいいんだ」「いま住んでいるところよりもお得で快適な場所はないのか」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで、LIFULL HOME'S（ライフルホームズ）が発表したランキング結果をもとに、ユーザーが本気で探した「賃貸で住みたい街ランキング」TOP3を、賃料相場（※）とともに見ていきましょう。（※）賃料相場は、2025年にLIF