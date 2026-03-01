新潟・妙高市の斑尾高原スキー場のコース内で雪崩が発生し、4人が病院に搬送され、骨折などの大けがをしています。警察とスキー場によると2月28日午後2時ごろ、利用客から「雪崩が発生したようだ」とスキー場に連絡があり、スキー場が消防に通報しました。雪崩が起きたのはスキー場の山頂部から中腹付近までつながるコースで、そこでスノーボードをしていたとみられる5人が