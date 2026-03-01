景気悪化で、バブル時代に恋愛を支えた「土台」が揺らぐと、自身の魅力とコミュ力だけで相手を探す自己責任の90年代が始まった。そこからの2000年代の萌え文化と草食化、2010年代のSNS可視化、2020年代の推し課金まで、若者の恋愛関係の変遷を読む。【画像】現代の男女の出会いの「定番」新刊『モテない中年 恋愛格差と孤独を超えて』より一部抜粋・再構成してお届けする。 1990年代…コミュ力と自己責任の時代 1990年代に入り、