＜HSBC女子世界選手権3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞馬場咲希はこの日もイーブンパーで耐えた。3バーディ・3ボギーの「72」。順位をわずかに上げて、トータル3アンダーは20位。上位フィニッシュを狙っていく。【写真】大胆不敵！馬場咲希の肩出しドレス「ボギーは来る、というコース。ボギーを打ってもバーディを取ろうと冷静にプレーできました」。4つあるパー5のうち、3つでバーディを奪