【東京、神奈川、埼玉など雪の予想】３月３日から４日 ３日ごろには本州の南を進む「低気圧（南岸低気圧）」が北から寒気を南下させ、東京、神奈川、埼玉などでも「雪が降る」可能性が出てきました。 画像で掲載しているでは、３月３日（火）から４日（水）にかけて関東甲信地方で雪が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部でも雪を示す白がかかっています。 シミュレーションでは、3日午前には埼玉、山梨、群馬、長