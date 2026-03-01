NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年2月23日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにゴルフに行けました」と報告し、ゴルフウェア姿を披露した。「ゴルフは楽しいなぁ」中川さんは「久しぶりにゴルフに行けました」と報告し、黄色の長袖トップスと黒いミニスカートのゴルフウェアで微笑む姿や全身ショットを投稿した。中川さんは「練習に一生懸命だった頃よりもちょっと調子がいい気がして...