体幹トレーニングの前に必ずストレッチをすべき理由とは けがを予防し、筋トレ効果を高め、疲労の軽減も 最近は「筋力とパフォーマンスが低下するから筋トレ前のストレッチは不要」という説もあります。でも、多くのメリットがあるので、体幹トレーニングの前にはやはりストレッチすることをおすすめします。 姿勢のよい人はインナーマッスルの筋力や柔軟性が保たれているので、整然と積まれた積み木の