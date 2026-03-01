えっ！旧石器時代の石器が日本最古の国宝に!? 北海道で発掘された驚きの遺跡「白滝遺跡石器群」 令和5年（2023年）6月27日北海道遠軽町所蔵の重要文化財「白滝遺跡群出土品」が国宝に指定された。「白滝遺跡群出土品」とは、約3万年前から約1万5000年前の後期旧石器時代の出土物である石器群だが、１個や２個ではない。1965点の石器群が一括して指定されたのだ。旧石器時代の遺物が国宝として指定された例はなく、日本最古の国