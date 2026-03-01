株で大きく儲けるために、「ビッグチェンジ」を逃さない！【図解 株式投資の話】 「ビッグチェンジとは？」 「自分の買った株の株価が数倍、数十倍にならないかな」 株式投資をした人のほとんどは、一度くらいこのように考えたことがあるはずです。読者の方も株式投資を始めたら、同じように思うことでしょう。 株価が数倍になることは、決して珍しいことではありません。よくあることです。10倍以上になることもあります。