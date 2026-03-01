今年からロッテの1軍キャンプ地になった宮崎県の都城運動公園内の野球場が、同じロッテグループ・ロッテ株式会社のネーミングライツで「コアラのマーチスタジアム」と命名され、「冗談みたいな名前の運動場」「めっちゃ可愛いやん」など、大きな反響を呼んでいる。これまでにも、各球団のキャンプ地では、監督や選手ゆかりの球場名や防球ネットなどが何度となく話題になっている。【久保田龍雄/ライター】【写真】コアラのマーチ