【ブンデスリーガ】レヴァークーゼン 1−1 マインツ（日本時間2月28日／バイアレーナ）【映像】佐野海舟、相手2人を一瞬で置き去りにする瞬間マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、密集を切り裂くドリブル突破を見せてファンを沸かせた。マインツは日本時間2月28日、ブンデスリーガ第24節でレヴァークーゼンと敵地で対戦。佐野はアンカーのポジションで24試合連続のスタメン出場となった。すると開始早々に佐野が見せ場を迎