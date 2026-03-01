【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の第3局（生中継中）将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負が3月1日、新潟市の「新潟グランドホテル」で第3局の対局を開始した。シリーズは、両者1勝1敗のタイ。先にタイトルに“王手”をかけるのはどちらか。本局の先手番は藤井棋王。4連覇を目指す藤井棋王に、2期連続で挑戦権を獲得した増田八段が挑む注目のシリーズ第3戦。今期の五番勝負はそれぞれが後手番で白星を飾り、両者1勝1敗