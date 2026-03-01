女優の芳根京子が28日、自身のインスタグラムを更新。夕陽バックに29歳の誕生日を迎えたことを報告した。「29歳になりました！」と報告。「いよいよラスト20代！頑張っていきたいと思います！」とつづった。「日々たくさんの経験をさせていただけていることに、感謝の気持ちでいっぱいです。これからもたくさん吸収して成長していけるよう頑張っていきます！」と記した。「たくさんのお祝いのメッセージありがとうござい