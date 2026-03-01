アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、イスラエル軍の報道官は2月28日、イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊のトップ、パクプール総司令官やナシルザデ国防軍需相、ハメネイ師の安全保障に関する顧問シャムハニ氏ら7人を殺害したと発表しました。また、今回の作戦について、イランの高官らが集まる複数の会合を同時に攻撃したと明らかにしています。