アメリカのトランプ大統領は、イランへの攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと明らかにしました。【映像】死亡したイランの最高指導者ハメネイ師トランプ大統領は自身のSNSで「歴史上最も邪悪な人物の一人であるハメネイ師が死亡した。これはイラン国民だけではなく世界に対する正義だ」と投稿しました。トランプ氏は「我々の諜報機関と高度な追跡システムを回避できず、イスラエルとの緊密な連携によって、彼や