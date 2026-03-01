歌い手のAdoが2月28日、自身初となる“実写ミュージックビデオ”を公開した。自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」のMVで、約300カットで紡いだ迫力ある映像になっている。【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像Adoは、2020年10月「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから数々の快挙を成し遂げ、今年7月に日産スタジアムでのライブ開催が決定している23歳の歌い手。新曲「ビバリウム」は、2月26日に