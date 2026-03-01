3月1日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、今年1月に放送された「プロが選ぶ年間マイベスト10 ダンス編」で選出された振付を手がけた注目の3人――Ayumu Imazu、ReiNa、GENTA YAMAGUCHIがスタジオに登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、いま絶対に知っておきたい3人を徹底解剖。さらに、“話題曲の振付誕生秘話”や“バズる秘訣”を、実演を交えながら解説する。HANAのデビュー曲『ROSE』の振付を担当したのは