本記事では、白内障の手術費用を抑える制度について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。 ※この記事はメディカルドックにて『70歳以上で受ける「白内障の手術費用」はご存知ですか？手術費用を抑える方法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：柳 靖雄（医師） 東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・