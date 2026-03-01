「BCNランキング」2026年2月16日〜22日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位moto g66j 5G（Motorola Mobility）3位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）4位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）5位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）7位