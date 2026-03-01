古里にUターンし、ブロッコリー栽培に取り組む吉田一貴さん＝1月13日、福島県南相馬市小高区一面の畑をまっすぐに進むトラクター。不慣れな人でも搭載した衛星利用測位システム（GPS）がまっすぐに進めるよう操縦をアシストする。福島県南相馬市小高区にUターンした吉田一貴さん（38）はブロッコリー生産にスマート農業などを取り入れ、原発事故後の休耕地の再生に取り組む。農業を通じ「古里を自立した地域に」と話す。（共同通