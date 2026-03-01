◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール4日目練習試合巨人4-2サムスン（28日、沖縄・那覇）阿部慎之助監督はドラフト1位の竹丸和幸投手について「マウンドの立ち姿も良いしね」などと語りました。ここまで紅白戦を含めた8イニングで無失点に抑えている竹丸投手ですが、阿部監督は「1回、ちょっと打たれるのも見てみたいよね。打たれるでしょうから、いつかは」と語り、打たれたときの振る舞いやマウンドさばきを見たいと続け