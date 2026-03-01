アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が公開中。本作では堂本光一が、物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラクター・ゾドン役を担当しており、ORICON NEWSは、2006年放送のテレビアニメ『獣王星』以来20年ぶり、さらに劇場版アニメの声優に初挑戦となる堂本にインタビューを実施。俳優・アーティストとして唯一無二の存在感を放つ堂本に、20年ぶりとなる声優業への思い、作品との意外な“巡り合