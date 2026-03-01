23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と谷沢健一氏が、DeNAのドラフト1位・小田康一郎について言及した。野村氏は「積極的に打っていくバッターだなという印象ですよね。バッティングに関しては思い切りのいい選手です。積極的に振っていけて、振りまけない。バッティングに関しては問題ない。楽しみですよね」と大きな期待を寄せる。ただ、気になるのはどのポジションで起用される