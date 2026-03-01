今回は、筆者の友人・A子さんから聞いた姑とのエピソードをご紹介します。A子には毎年憂鬱になる月があります。それは姑の誕生月。「祝われて当然」と言わんばかりに毎回誕生日会を催促してくる姑に、釈然としない想いを抱えていました。 祝わないのに、祝わせたがる姑