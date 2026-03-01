フリーアナウンサー・高橋真麻が2月28日、自身のインスタグラムを更新し、アイコンを夫との“2ショット”に変更したことを明かした。 【写真】嬉し恥ずかし2ショットラブラブ感もあるぞ！ 「アイコンを夫の後ろからひょっこり顔出し写真に変えました。」と報告。夫の腕に寄りかかるようにしながら、後ろから顔を見せている。夫は黒のスタジャン姿で、顔は隠れているものの長身であることがうかがえる。「久