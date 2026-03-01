「酒……。酒を体に入れないと！」コンビニに駆け込み、「ストロング系」と呼ばれる缶チューハイを買い、そのまま胃に流し込む。ようやく吐き気も震えも止まる。完全にアルコール依存症の状態だ。それを1日に何度も繰り返す。いくら飲んでも酔いつぶれることができなくなった。しかし、体は確実に蝕まれていくーー。本連載では、20代でアルコール依存症になった、ひとりの編集者の転落と回復の日々を追う。◆ストレスのはけ口は酒