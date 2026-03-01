お笑いコンビ「ジャイアントジャイアン」として活動し、浅井企画に所属していた、かーしゃさん（37歳）。M-1グランプリで三度準々決勝に進出した実力派だが、2022年にコンビを解散し、約12年にわたる芸人生活に区切りをつけた。その後は作家としての道を歩み始めた。現在はハナコのYouTubeチャンネル「ハナチャン」をはじめ、企業イベントや舞台脚本の構成まで幅広く担当している。2025年にアルバイトを辞めて“作家一本”へ