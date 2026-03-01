舞台『結城友奈は勇者である -絆-』が、6月11日〜14日に東京・こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロにて上演される。【写真】どこまで再現？今回も結城友奈役で続投する本西彩希帆らキャストキャストは結城友奈役を本西彩希帆、東郷美森役を大森莉緒、犬吠埼風役を原田清花（STU48）、犬吠埼樹役を岡田あずみ（STU48）、三好夏凜役を伊藤優衣が続投する。本作は、2024年10月にアニメ化10周年を記念し初はじめて舞台化さ