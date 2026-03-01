男子で優勝した山田琉聖＝アスペン（主催者提供、共同）スノーボードのハーフパイプで招待選手が争う「ザ・スノーリーグ」は2月28日、米コロラド州アスペンで1対1の決勝トーナメントが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）が同五輪覇者の戸塚優斗（ヨネックス）との決勝を制して優勝した。女子は五輪4位の清水さら（TOKIOインカラミ）が勝った。五輪3度の制覇を誇る米国のショーン・ホワ