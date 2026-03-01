断糖高脂質ダイエットの提唱者・金森重樹氏と、薬草研究家・織田剛氏による対談の後編。前編では、現代の食生活がいかに人間本来のあり方からかけ離れているかが熱く語られた。今回のテーマは、長年の不自然な習慣で蓄積した「毒」をどう排出すべきか。身体を根底からリセットする「解毒（デトックス）」の実践編をお届けする。――後編のテーマは「解毒」ですが、そもそもなぜ今、これほどまでにデトックスが必要なのでしょうか。